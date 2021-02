Eurojackpot, numeri vincenti dell'estrazione di oggi venerdì 5 febbraio 2021

05 febbraio 2021 a

a

a

Appuntamento con la fortuna, oggi venerdì 5 febbraio 2021. Stasera è in programma l'estrazione EuroJackpot europeo i cui numeri dopo le ore 20, una volta ufficiliazzati, saranno pubblicati su questa pagina.

Il montepremi EuroJackpot in palio per i premi dell’ultima estrazione di oggi è di 23.019.317,00 euro.

Serve la cinquina per conquistare un milione di euro: ecco la combinazione vincente

Si vince indovinando 6, 5, 4, 3 o anche 2 numeri della combinazione vincente estratta. Veniamo al dettaglio e vediamo come si gioca.

Il formato è simile al SuperEnalotto o l'EuroMillions. Basta selezionare, in questo caso, 5 numeri compresi tra 1 e 50 e due numeri bonus (EuroNumeri) da 1 a 10.

Ogni giocatore ha le sue tecniche e strategie di gioco: ad esempio, molti giocatori del lotto hanno i loro numeri fortunati.Altri scelgono i numeri da giocare in modo del tutto casuale, senza ricorrere a date o avvenimenti importanti a livello personale. In questo modo si sfrutta l’intero range di numeri EuroJackpot, che va da 1 a 50 e non da 1 a 31 come nel caso delle date. Le probabilità di vincita non cambieranno, ma almeno in caso si avranno meno possibilità di dover condividere il premio con altri vincitori che hanno giocato le loro date fortunate.

Eurojackpot, numeri vincenti dell'estrazione di venerdì 29 gennaio 2021

EuroJackpot garantisce ottimi premi, tra i più alti d'Europa (secondi solo alla lotteria EuroMillion di cui l'Italia al momento non fa parte), offrendo un jackpot minimo pari a 10 milioni di euro. EuroJackpot è tecnicamente un lotto, più che una lotteria, perciò ad ogni jackpot mancato il montepremi andrà a sommarsi al premio dell’estrazione successiva, fino ad un massimo di 90 milioni di euro. Superata tale somma, la parte eccedente dell'importo verrà aggiunta al montepremi della categoria immediatamente inferiore, garantendo ottime vincite a tutte le combinazioni più alte. L'EuroJackpot è stato pensato proprio per essere un gioco veloce e generare il maggior numero possibile di vincitori con jackpot più frequenti rispetto ad altre lotterie, senza contare le ottime probabilità di vincita.

EUROJACKPOT NUMERI VINCENTI DELL'ESTRAZIONE DI OGGI VENERDI' 5 FEBBRAIO 2021 (qui di seguito i numeri appena verranno ufficializzati).

Al Superenalotto in quattro sfiorano il colpo da quasi cento milioni. Ma il sei continua a mancare

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.