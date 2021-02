Million Day, i numeri vincenti dell'estrazione di oggi venerdì 5 febbraio

05 febbraio 2021 a

Caccia al milione di euro anche nella giornata di oggi, venerdì 5 febbraio. Come tutti i giorni il concorso Million Day non si ferma e con l'estrazione delle 19 dà l'occasione di veder crescere il conto corrente. Occorre indovinare la cinquina, cosa non semplice. E' accaduto 149 volte da quando è stato è stato istituito il gioco.

Anche oggi 5 febbraio il Corriere seguirà in diretta l'estrazione dei numeri e pubblicherà la cinquina vincente su questa stessa pagina.

Numeri ritardatari e frequenti - Come al solito diamo uno sguardo alle statistiche, tenendo presente che i dati sono precedenti all'estrazione di oggi, 5 febbraio. Il numero ritardatario è il 27: manca da 43 concorsi. E' seguito dall'8 che non esce da 37 e dal 4 che manca da 30 giorni. Poi il 53 (27) e il 38 (27). Il numero che invece è uscito il maggiro numero di volte è il 20: 47 estrazioni. E' seguito dal 17 che è a quota 43. Poi il 51 (42 volte), il 46 (42) e il 16 (41).

10 e Lotto - Million Day a parte, a Montecatini Terme, in provincia di Pistoia, un fortunato giocatore nel concorso di giovedì 4 febbraio di 10eLotto, si è messo in tasca ben centomila euro. Con una combinazione di dieci numeri ne ha azzeccati nove in una combinazione frequente ed ha vito l'importante somma. Un altro nove, ma stavolta da 20mila euro, è stato centrato a San Giorgio a Cremano, in provincia di Napoli, con il concorso abbinato alle estrazioni del Lotto. Sul terzo gradino del podio 13mila euro vinti a Cavallino Treporti, in provincia di Venezia.

Eurojackpot - Nella giornata di oggi, venerdì 5 febbraio, grande attesa anche per l'estrazione del concorso europeo. In palio jackpot da diversi milioni di euro. La scorsa settimana vincita da 11.1 milioni in Ungheria.

