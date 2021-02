Lavoro, accordo vicino per il nuovo contratto dei metalmeccanici

05 febbraio 2021 a

Accordo vicino per il nuovo contratto dei metalmeccanici. scaduto a fine del 2019. Le parti hanno già affrontato la parte normativa e quella dell'inquadramento professionale delle varie figure. Ora resta da definire la parte salariale. Sul punto, tuttavia, pur non essendoci ancora l'intesa definitiva l'accordo appare possibile. Le parti, infatti, non sono poi così lontanissime.

Al tavolo andato avanti nella notte tra il 4 e il 5 febbraio, a quanto si apprende, Federmeccanica e Assistal avrebbero aperto ad un aumento di 100 euro a regime, a fronte di un allungamento della durata del contratto fino al 2024 (rispetto rispetto a quella naturale fissata nel 2022). Fiom, Fim e Uilm avrebbero rilanciato proponendo un aumento di 112 euro. La riunione in plenaria è stata aggiornata alle 12 di oggi, quando verrà formalizzata la proposta e si andrà avanti per cercare l'intesa. Come detto le parti non sono lontanissime e dunque si potrebbe arrivare a breve a un'intesa per stabilizzare il settore e poter ripartire dopo la crisi causata dalla pandemia che sta colpendo tutto il mondo.

I sindacati dei metalmeccanici nella piattaforma unitaria avevano chiesto un aumento sul trattamento economico minimo di 144 euro; le aziende con la prima proposta presentata a novembre scorso avevano messo sul tavolo un aumento di 65 euro, per il periodo 2021-2023, per il trattamento retributivo complessivo. Dunque la trattativa negli ultimi giorni, e specialmente nella notte scorsa, ha avuto un'evoluzione che lascia pensare, come detto, a un'intesa a portata di mano. I sindacati sono scesi nelle richieste e le aziende hanno alzato l'offerta. Ora resta da capire se le varie sigle accetteranno di spalmare l'aumento su più anni come propongono le imprese. Un modo che consentirebbe un periodo abbastanza lungo di "stabilità" per poter accompagnare la ripresa dell'economia e delle produzioni delle aziende italiane del settore.

