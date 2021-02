Million Day, i numeri vincenti dell'estrazione di oggi giovedì 4 febbraio

04 febbraio 2021 a

Anche nella giornata di oggi, giovedì 4 febbraio, assalto alla cinquina che vale un milione di euro. Million Day, il gioco gestito da Lottomatica, tutte le sere è puntuale: alle ore 19 avviene l'estrazione. Occorre indovinare tutti e cinque i numeri estratti per centrare la preziosa vincita, ovviamente cosa non facile. Basti pensare che al Lotto una cinquina indovinata giocando altrettanti numeri, viene premiata moltiplicando la posta per sei milioni.

Questa la combinazione vincente di oggi, giovedì 4 febbraio: 2 - 19 - 32 - 33 - 54

I numeri ritardatari e frequenti - Diamo uno sguardo a quale è la situazione attuale dei numeri del Million Day. Tra i ritardatari al primo posto figura il 19. Non esce da 48 estrazioni. E' seguito dal 27 a quota 42. Poi c'è l'8 che manca da 36 concorsi. Seguono il 4 da 29 e il 53 da 26. Tra i numeri frequenti, invece, la spunta il 20 che è stato estratto in ben 47 occasioni. Poi troviamo il 51 così come il 17: dividono il secondo gradino del podio a 43, seguono 46 (42) e 16 (41). Le statistiche sono riferite alla situazione prima dell'estrazione di questa sera.

Superenalotto - Million Day a parte, oggi 4 febbraio l'attenzione è concentrata soprattutto sul Superenalotto. Il sei manca dalla scorsa estate, quando fu centrato a Sassari il 7 luglio e consegnò al fortunato giocatore ben 59 milioni. Il jackpot ora è schizzato alle stelle. Ha superato i cento milioni di euro e attualmente è il montepremi più alto al mondo. Le giocate continuano ad aumentare e cresce l'attesa per quella vincente che stravolgerà la vita del fortunato scommettitore che la metterà a segno.

