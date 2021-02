Lotto e Superenalotto, i numeri vincenti dell'estrazione di oggi giovedì 4 febbraio

04 febbraio 2021 a

E' di quasi 102 milioni di euro il jackpot del Superenalotto. Oggi giovedì 4 febbraio nuovo assalto al sei che manca dalla scorsa estate. Era il 7 luglio quando la vincita fu centrata a Sassari e il fortunato scommettitore si mise in tasca la bellezza di 59 milioni di euro. Il montepremi ora è ancora più alto e in tutta Italia sale la febbre di chi sogna di diventare milionario. Ovviamente come tutti i giovedì sono in programma anche le estrazioni di Lotto e 10eLotto.

Anche oggi giovedì 4 febbraio il Corriere seguirà in diretta le estrazioni dei numeri vincenti che pubblicherà su questa stessa pagina a partire dalle ore 20.

Simbolotto - Restando sul fronte del gioco, notizie positive arrivano dalla città di Catania dove un giocatore è andato a segno con il Simbolotto. Con una giocata di soli due euro sulla ruota di Cagliari, ne ha vinti oltre 21 mila. Il giocatore non ha azzeccato i numeri giocati come sorte, ma ha centrato la combinazione vincente dei cinque simboli della serata che sono stati: la gatta (3), la festa (20), il cerino (18), il naso (16), l'elmo (26). Ovviamente erano abbinati proprio ai numeri che sono stati estratti sulla ruota sarda. Simbolotto è una opzione al gioco del Lotto: si tratta di una combinazione casuale dei cinque simboli sui 45 disponibili. L'abbinamento avviene in maniera gratuita ad ogni giocata effettuata sulla ruota mensile in promozione. Insomma occorre il doppio della fortuna per vincere.

Vincicasa - A proposito di vincite, nel concorso Vincicasa di martedì 2 febbraio non ci sono stati cinque. La combinazione vincente è stata 2 - 11 - 13 - 34 - 38. I quindici 4 hanno ottenuto oltre 168 euro ciascuno.

