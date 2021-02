Million Day, i numeri vincenti dell'estrazione di oggi mercoledì 3 febbraio 2021

03 febbraio 2021 a

a

a

Mercoledì con la fortuna, segnatamente con l'estrazione quotidiana delle ore 19 con Million Day. Conosceremo così i fortunati dell'estrazione dei numeri del concorso gestito da Lottomatica che dà la possibilità di vincere un milione di euro. Occorre centrare la cinquina per mettersi in tasca la somma che cambia la vita. Il concorso non conosce stop: le estrazioni avvengono ogni sera.

Tutte le sere la caccia al milione di euro: serve la cinquina

Questa la combinazione vincente di oggi, mercoledì 3 febbraio 2021: 21 - 29 - 42 - 25 - 28

Million Day è un gioco molto semplice e simile per certi versi al suo fratello più grande, il Superenalotto. La differenza è che invece di sei numeri su novanta se ne devono scegliere cinque su cinquantacinque.



L’altra differenza sostanziale rispetto al Superenalotto è che l’estrazione dei numeri non avviene solo tre volte a settimana ma tutti i giorni alle 19:00.

Si può giocare tutti i giorni fino alle 18.45 e poi, a partire dalle 19.15 per il giorno successivo. L’estrazione avviene quotidianamente alle 19. Ogni giocata costa 1 euro.

Per giocare al Million Day è necessario scegliere 5 numeri tra 1 e 55. Si può giocare in ricevitoria e tabaccheria, ma anche online tramite l’apposito sito e utilizzando l’app dedicata. È possibile aumentare la probabilità di vincere con sistemi da 6 o 9 euro. È possibile fare un abbonamento, al massimo da 20 giocate, per poter giocare per più giorni consecutivi.

Vince un milione di euro chi indovina tutti e cinque i numeri, ma ci sono dei premi anche facendo 2, 3 e 4.

Le vincite

2 numeri: 2 euro, 3 numeri: 50 euro, 4 numeri: 1.000 euro, 5 numeri: 1.000.000 euro.

Il 10eLotto fa sorridere un giocatore piemontese. Stasera tutti concentrati anche su Million Day

I numeri ritardatari di oggi 3 febbraio Con il termine numero ritardatario si vuole indicare il numero di estrazioni Million Day in cui un determinato numero non è stato estratto.

Ecco tutti i numeri ritardatari, in particolare per ogni elemento dell’elenco viene evidenziato il relativo ritardo. I numeri ritardatari del Million Day sono ordinati in ordine decrescente ovvero dal più grande (maggiore ritardo) al più piccolo (minore ritardo).

19 – Ritardo 47; 27 – Ritardo 41; 8 – Ritardo 35; 4 – Ritardo 28; 53 – Ritardo 25: 38 – Ritardo 25: 18 – Ritardo 22; 34 – Ritardo 22; 10 – Ritardo 21; 31 – Ritardo 19; 41 – Ritardo 19; 47 – Ritardo 16; 48 – Ritardo 16; 21 – Ritardo 16.

La caccia al milione non conosce giorni festivi: i numeri di ieri

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.