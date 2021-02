Lotto e Superenalotto, i numeri vincenti dell'estrazione di oggi martedì 2 febbraio 2021

02 febbraio 2021 a

Torna l'appuntamento con le estrazioni di Lotto, SuperEnalotto e 10eLotto: e qui conosceremo subito dopo le ore 20, i numeri vincenti di oggi, martedì 2 febbraio 2021, I primi a venire estratti saranno i numeri del SuperEnalotto, poi toccherà ai numeri di oggi delle ruote del Lotto, e infine ci sarà la combinazione vincente del 10eLotto. Dopo l'estrazione della sestina del SuperEnalotto, insieme al numero Jolly e al SuperStar, conosceremo anche le quote e le eventuali vincite di giornata. E proprio su questo c'è grande attesa.

Per quanti riusciranno a centrare il '6' nel concorso n° 14 di oggi del SuperEnalotto, c'è una cifra da favola. Il vincitore porterà a casa un jackpot da capogiro da oltre 100 milioni di euro (100,6 milioni). Una cifra da capogiro che ha spinto molti italiani a tentare la giocata in grado di cambiargli la vita. La sestina vincente manca dallo scorso 7 luglio, quando a portare a casa il montepremi fu un giocatore di Sassari. Nell'ultima estrazione del SuperEnalotto, sabato 30 gennaio, non sono arrivati '6' e '5+1', ma quattro fortunati giocatori hanno centrato il '5' che ha portato nelle loro tasche una bella cifra: 58.858 euro.



Ecco la sestina vincente del SuperEnalotto di oggi, martedì 3 febbraio 2021, insieme al numero Jolly e al Superstar.

Combinazione vincente SuperEnalotto di oggi: --

Numero Jolly: --

Numero SuperStar: --

Estrazione Lotto oggi martedì 2 febbraio 2021: i numeri vincenti



BARI --

CAGLIARI --

FIRENZE --

GENOVA --

MILANO --

NAPOLI --

PALERMO --

ROMA --

TORINO --

VENEZIA --

NAZIONALE --



10eLotto, estrazione di martedì 2 febbraio 2021: i numeri vincenti

E infine i numeri del 10eLotto, con la combinazione vincente estratta oggi, martedì 2 febbraio 2021.

I numeri del 10eLotto: --

Numero Oro: --

Doppio Oro: --

(Notizia in aggiornamento dalle ore 20)

