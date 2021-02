Million Day, i numeri vincenti dell'estrazione di oggi martedì 2 febbraio 2021

02 febbraio 2021 a

Million Day è puntuale anche oggi. Alle ore 19, infatti, è sempre in programma l'estrazione dei numeri del concorso gestito da Lottomatica che dà la possibilità di vincere un milione di euro. Occorre centrare la cinquina per mettersi in tasca la somma che cambia la vita. Il concorso non conosce stop: le estrazioni avvengono ogni sera.

Anche nella giornata di oggi, martedì 2 febbraio, i numeri saranno tirati a sorte. Il Corriere seguirà l'estrazione in diretta e pubblicherà su questa stessa pagina la combinazione vincente.

Numeri ritardatari e frequenti - Diamo uno sguardo alla situazione dei numeri (analisi effettuata prima dell'estrazione). Quello più atteso è il 19 che non viene estratto da 46 concorsi. Al secondo posto troviamo il 27 che manca da 40 estrazioni. Poi l'8 da 34, il 3 da 28 e il 4 da 27. Il numero che continua a collezionare più uscite è invece il 20, uscito ben 47 volte. Poi il 51 (43), il 46 (43), il 17 (43) e il 16 (41).

Superenalotto - Ma ovviamente nella giornata di oggi, martedì 2 febbraio, il concorso preso d'assalto sarà soprattutto quello chepaga di più: il Superenalotto. Il sei manca ormai da mesi. L'ultima volta fu centrato il 7 luglio da uno scommettitore di Sassari che si mise in tasca un premio da 59 milioni di euro. Il Jackpot ha superato addirittura i 100 milioni, per l'esattezza 100.6: è il più alto al mondo. Un eventuale sei varrebbe l'ottava vincita più alta di sempre. Il record è quello del 13 agosto 2019: quella sera a Lodi fu azzeccato un sei che fruttò la bellezza di 209 milioni di euro. Sono oltre venti anni che è stato lanciato il concorso del Superenalotto e complessivamente sono stati realizzati 124 sei che hanno puntualmente arricchito i possessori delle fortunatissime schedine.

