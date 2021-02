Lotto, a Napoli il 37 esce dopo 144 concorsi e sulla ruota regala vincite per oltre 6.2 milioni di euro

01 febbraio 2021 a

C'era grande attesa per l'uscita al Lotto del numero 37 sulla ruota di Napoli. Mancava da 144 concorsi e le puntate erano aumentate in maniera notevole. Quando nelle estrazioni di sabato 29 gennaio il 37 ha interrotto la sua latitanza, sono stati migliaia gli italiani che hanno vinto, ovviamente in prevalenza gli scommettitori dell'area di Napoli che puntano prevalentemente nella ruota della città. Solo grazie alla ruota partenopea sono state assegnate vincite per oltre 6.2 milioni di euro nel concorso del Lotto di sabato. Una curiosità: le maggiori non sono state centrate in Campania. Sono tre vincite da 23.750 euro ciascuna. Una se l'è aggiudicata un giocatore di Lissone, in provincia di Monza che ha azzeccato un terno e tre ambi giocando i numeri 1 - 37 - 44.

Le altre due sono state indovinate a Paese (Treviso) e a Roma, grazie alla combinazione 37 - 48 - 84. In Campania il giocatore più fortunato a Montecorvino Rovella, in provincia di Salerno. Ha puntato 1.50 su una quaterna 37 - 44 - 48 - 84 ed è stato premiato con 15 mila euro. Ma come sottolinea Agipro News, la vincita più alta dell'estrazione è arrivata su tutte le ruote e non su quella di Napoli, nonostante l'uscita del ritardatario. Un giocatore di Rozzano, in provincia di Milano, si è messo in tasca oltre 25 mila euro grazie alla combinazione 28 - 49 - 53 - 56 giocata sulle sorti del terno e della quaterna. Complessivamente sono stati assegnati premi per undici milioni di euro. Nel primo mese del 2021 il Lotto ha consegnato vincite per 109.3 milioni.

Ritardatari - Dopo l'estrazione di sabato 29 gennaio ovviamente è cambiato il panorama dei numeri ritardatari. Il più atteso è comunque sempre sulla ruota di Napoli. E' l'1 che manca da 110 estrazioni. Al secondo posto il 5 a Venezia che non esce da 99, mentre al terzo c'è il 46 su Bari che manca da 97 concorsi.

