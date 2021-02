Million Day, i numeri vincenti dell'estrazione di oggi lunedì 1 febbraio

01 febbraio 2021 a

Inizia il secondo mese dell'anno e anche oggi, lunedì 1 febbraio, Million Day concede la possibilità di dare una svolta alla propria vita. Naturalmente non è facile: nel concorso gestito da Lottomatica occorre la cinquina per conquistare quel milione capace di far lievitare il proprio conto in banca. Si vince anche con la quaterna, il terno e l'ambo, ovviamente però somme nettamente inferiori, rispettivamente, mille, cinquanta e due euro.

Anche oggi lunedì 1 febbraio il Corriere seguirà in diretta l'estrazione e pubblicherà su questa stessa pagina la combinazione vincente.

Numeri ritardatari e frequenti - Diamo uno sguardo alla situazione prima dell'estrazione di oggi. Il numero ritardatario è il 19 che non esce da 45 estrazioni. E' seguito da 27 (39), 8 (33), 3 (27) e 4 (26). I numeri estratti con maggiore frequenza, invece, sono il 20 (47 estrazioni), il 51 (43), il 46 (43), il 17 (43) e il 16 (40).

La caccia al milione non conosce giorni festivi: i numeri di ieri

10eLotto - Nell'estrazione di sabato 30 gennaio, sono state centrate tre vincite da 50mila euro. I fortunati giocatori hanno convalidato le loro schedine a Padova, Montelibretti (in provincia di Roma) e a Gallarate (in provincia di Varese). Tutti hanno indovinato nove dei dieci numeri. Una delle vincite è stata centrata con una giocata abbinata all'estrazione del Lotto, le altre due, invece, nella modalità frequente. In ogni caso è stato sempre centrato il Numero Oro. C'è stata anche una vincita da 15 mila euro, centrata nel territorio comunale di Maltignano, in provincia di Ascoli Piceno: ha fruttato 12.500 euro.

Superenalotto, assalto al jackpot da favola: quasi cento milioni di euro

Superenalotto - Cresce l'attesa per l'estrazione di domani, martedì 2 febbraio. Il sei manca dal 7 luglio dello scorso anno e il jackpot continua a crescere e nel primo concorso della settimana sarà di 100.6 milioni di euro. Nell'ultima estrazione, quella di sabato 29 gennaio, sono stati azzeccati quattro cinque che hanno fruttato agli scommettitori 58 mila euro a testa.

Al Superenalotto in quattro sfiorano il colpo da quasi cento milioni. Ma il sei continua a mancare

