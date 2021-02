Disoccupazione, Istat: "In aumento a dicembre: ora tasso al 9%". Autonomi e donne i più colpiti

01 febbraio 2021 a

La disoccupazione torna a salire a dicembre, attestandosi al 9 per cento. E' quanto rende noto l'Istat, che effettua il monitoraggio mensile degli indicatori del mercato del lavoro e dell'economia. A dicembre l’occupazione torna a diminuire, interrompendo il trend positivo che tra luglio e novembre aveva portato a un recupero di 220 mila occupati. Il calo occupazionale è concentrato sulle donne e coinvolge sia i dipendenti sia gli autonomi.

Inversione di tendenza anche per la disoccupazione che, dopo quattro mesi di progressivo calo, torna a crescere. I livelli di occupazione e disoccupazione sono inferiori a quelli di febbraio 2020 - rispettivamente di oltre 420 mila e di quasi 150 mila unità - e l’inattività risulta superiore di oltre 400 mila unità. Rispetto a febbraio 2020, il tasso di occupazione è più basso di 0,9 punti percentuali e quello di disoccupazione di 0,4 punti". La diminuzione dell’occupazione (-0,4% rispetto a novembre, pari a 101 mila unità occupate in meno) coinvolge - come detto - le le donne, i lavoratori sia dipendenti sia autonomi e caratterizza tutte le classi d’età, con l’unica eccezione degli ultracinquantenni che mostrano una crescita; sostanzialmente stabile la componente maschile.

Nel complesso il tasso di occupazione scende al 58,% (-0,2%). Il numero di persone in cerca di lavoro torna a crescere (+1,5%, pari a +34mila unità) in modo generalizzato e solo per 15-24enni si osserva una diminuzione. Il tasso di disoccupazione tra i giovani, inoltre, sale al 29,7% (+0,3 punti). A dicembre, il numero di inattivi cresce (+0,3%, pari a +42mila unità) tra donne, 15-24enni e 35-49enni, mentre diminuisce tra gli uomini e le restanti classi di età. Il tasso di inattività sale al 36,1% (+0,1%). Nonostante il calo di dicembre, il livello dell’occupazione nel trimestre ottobre-dicembre 2020 è superiore dello 0,2% a quello del trimestre precedente (luglio-settembre 2020), con un aumento di 53mila unità impiegate.

