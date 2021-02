Lotteria degli scontrini: regole, acquisti validi, premi ed estrazioni. Ecco come partecipare

01 febbraio 2021 a

a

a

Inizia oggi, lunedì 1 febbraio, la lotteria degli scontrini. Un'iniziativa che sarebbe dovuta partire lo scorso 1 luglio, poi rimandata a causa del Covid, che si inserisce nel piano di lotta all'evasione fiscale promosso dal governo, tra cui c'è anche il cashback. Ecco tutto quello che c'è da sapere su regole, acquisti validi, premi ed estrazioni.

Inizia la lotteria degli scontrini: tutto quello che c'è da sapere su regole, requisiti, premi ed estrazioni

Come partecipare Basta mostrare il proprio codice lotteria al momento dell’acquisto: si tratta di un codice a barre e alfanumerico che si può ottenere inserendo il proprio codice fiscale sul portale lotteriadegliscontrini.gov.it. Il codice può essere stampato o salvato su smartphone o tablet per essere esibito quando si effettua l’acquisto.

I requisiti Possono partecipare tutti i maggiorenni residenti in Italia che pagano con carte di credito, prepagate, bancomat o app beni o servizi per almeno 1 euro di spesa. Esclusi invece gli acquisti in contanti, gli acquisti online, quelli per i quali si emette fattura e quelli per i quali il cliente fornisce all’esercente il proprio codice fiscale o tessera sanitaria a fini di detrazione o deduzione fiscale.

Pesaro, Lotteria Italia: "Il vincitore dei 5 milioni non si è fatto vivo". Festa nella tabaccheria dove è stato venduto il biglietto del primo premio

I biglietti Lo scontrino elettronico che l’esercente invia telematicamente produrrà un biglietto virtuale per ogni euro, fino a un massimo di 1.000 biglietti per ogni scontrino di importo pari o superiore a 1.000 euro. In caso di estrazione di un biglietto vincente, l’Agenzia delle dogane e dei monopoli risalirà dal codice lotteria associato al biglietto estratto, premiando così sia il codice fiscale dell’acquirente sia la partita Iva dell’esercente. Ogni scontrino partecipa a una sola estrazione settimanale, a una sola estrazione mensile e a una sola estrazione annuale.

Le estrazioni Al momento si inizia con quelle mensili e la prima ci sarà giovedì 11 marzo, per essere poi effettuate ogni secondo giovedì del mese. In palio 10 premi da 10o mila euro per gli acquirenti e 10 da 20 mila per gli esercenti. A queste si aggiungeranno, da giovedì 10 giugno, estrazioni settimanali con 15 premi da 25.000 euro per gli acquirenti e 15 premi da 5.000 euro per gli esercenti. Infine seguirà anche un'estrazione annuale con un premio di 5 milioni per l’acquirente e un premio di 1 milione per l’esercente.

Bonus bici e monopattini, da domani gli esclusi possono chiedere il rimborso. C'è tempo sino al 15 febbraio

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.