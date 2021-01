Million Day, i numeri vincenti dell'estrazione di oggi domenica 31 gennaio

31 gennaio 2021 a

La domenica non è giorno di festa per Million Day, il gioco gestito da Lottomatica che regala un milione di euro a chi riesce a indovinare la cinquina. La combinazione vincente viene estratta ogni giorno alle ore 19 e sarà così anche oggi, domenica 31 gennaio. Nel concorso di sabato 30 il sorteggio ha regalato un'uscita che era molto attesa. Il 44, infatti, non veniva tirato fuori da 53 giorni ed ha fatto di nuovo la sua apparizione.

Questa l'estrazione vincente di oggi, domenica 31 gennaio: 2 - 17 - 29 - 42 - 50

Tornando ai numeri ritardatari, prima dell'estrazione di oggi, la corona del più atteso è ora passata al 19 che manca da 44 concorsi. E' seguito dal 27 (38), poi dall'8 (32), dal 3 (26) e dal 4 (25). E' questa la top five dei ritardatari. Ovviamente non manca quella dei numeri più frequenti. In questo caso al primo posto c'è il 20 che è uscito la bellezza di 47 volte, poi il 46 che segue a tre estrazioni di distanza (44) e di seguito il 51 (43), il 17 (42) e il 16 (41).

Superenalotto - Million Day a parte, è già iniziata a crescere l'attesa per il prossimo concorso del Superenalotto. Il sei non è stato azzeccato nemmeno nell'estrazione di sabato 30 gennaio e il jackpot continua a crescere. Martedì 2 febbraio supererà la soglia psicologica dei cento milioni di euro, entrando così nel club dei più alti della storia dell'amato gioco che fa sognare una vita da ricconi. Sabato sono stati centrati soltanto quattro 5 che hanno fruttato agli scommettitori vincite da oltre 58mila euro. Il sei ormai manca dalla scorsa estate, dal 7 luglio, quando fu centrato a Sassari, consentendo al fortunato giocatore di incassare ben 59 milioni di euro.

