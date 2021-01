Super cashback, classifica del 31 gennaio: ritardi nell'aggiornamento dei pagamenti

31 gennaio 2021 a

Super cashback, la classifica aggiornata a domenica 31 gennaio registra la soglia di operazioni minime necessarie a collocarsi tra i primi 100 mila utenti che riceveranno il super bonus di 1.500 euro a 43 transazioni. Ma ci sono ritardi nella ricezione dei pagamenti elettronici effettuati da tutti coloro che hanno deciso di aderire al programma voluto dal governo per incentivare l'uso di strumenti di pagamento elettronici e ridurre così l'evasione fiscale.

Nel fine settimana, infatti, l'app Io, che è il perno del sistema del cashback e sulla quale è necessario registrare le proprie carte di credito o bancomat per partecipare al programma, aggiorna con più difficoltà i pagamenti fatti nei giorni precedenti. Non solo: l'app, infatti, recepisce tutte le operazioni già contabilizzate dalla propria banca. E' quindi possibile che, ad esempio, un acquisto fatto il mercoledì venga contabilizzato il venerdì e che quindi l'app lo recepisce il lunedì successivo. Questo spiega i ritardi nell'aggiornamento e le incongruenze tra il numero di transazioni e acquisti fatto dagli utenti e quello che compare quotidianamente nella classifica, in modo particolare per tutti coloro che ambiscono di essere tra i primi 100 mila che beneficeranno del super cashback.

Per ottenerlo, inoltre, bisogna effettuare almeno 50 operazioni tra il 1 gennaio e il 30 giugno. A tutti coloro che lo faranno, a parte il super premio, saranno comunque riconosciuti rimborsi pari al 10% di ogni trasanzione, fino a un massimo di 150 euro a semestre. Il tutto come già sperimentato nel periodo natalizio, quando tra l'8 e il 31 dicembre è stata avviata la fase sperimentale del programma. Il cashback maturato in quel periodo sarà liquidato a tutti i partecipanti entro il 28 febbraio, grazie alle risorse previste nella manovra di bilancio del governo. L'iniziativa, ora su base semestrale, proseguirà fino al 30 giugno 2022.

