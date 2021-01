Million Day, i numeri vincenti dell'estrazione di oggi sabato 30 gennaio

30 gennaio 2021 a

Anche nella giornata di oggi, sabato 30 gennaio, caccia al milione di euro grazie al concorso gestito da Lottomatica. Come ormai tutti sanno si chiama Million Day e accende la fantasia degli scommettitori che con una mini giocata possono portare a casa un capitale in grado di cambiare l'esistenza di una famiglia. Occorre però azzeccare la cinquina, cosa che non è semplice. Nel Lotto, ad esempio, una vincita del genere viene pagata sei milioni di volte la posta.

Anche oggi sabato 30 gennaio, comunque, il Corriere seguirà in diretta l'estrazione e pubblicherà la combinazione vincente su questa stessa pagina.

E' una giornata molto particolare dal punto di vista dei giochi. Superenalotto, infatti, come è noto mette in palio un jackpot da quasi cento milioni di euro. Il sei manca ormai dalla scorsa primavera. Centrarlo significa vincere una delle somme più alte della storia dei giochi e delle estrazioni del Paese. E ovviamente oggi è anche la giornata del 10eLotto. Intanto proprio in relazione a quest'ultimo gioco, arrivano belle notizie dalla provincia di Alessandria.

Nell'estrazione di giovedì 28 gennaio, infatti, un giocatore di Novi Ligure si è messo in tasca un premio non indifferente: un milione di euro! E' riuscito a centrare dieci numeri su dieci in una delle estrazioni frequenti. Come sottolinea l'agenzia Agipro News, a Bari un giocatore ha ottenuto una vincita di 30mila euro, mentre in provincia di Sassari, nel territorio di Santa Maria Coghinas, è stato assegnato un premio da 25mila euro. E' stata una settimana complessivamente positiva anche alla luce del colpaccio centrato da uno scommettitore nel territorio comunale di Spoleto. Ha indovinato una cinquina al Lotto sulla ruota di Roma e ha ottenuto una vincita di oltre 612 mila euro. Tra l'altro ha giocato una combinazione numerica davvero molto particolare 26 27 28 66 e 68.

