Lotto e Superenalotto, i numeri vincenti dell'estrazione di oggi sabato 30 gennaio

Oggi sabato 30 gennaio è un giorno particolarmente importante per il Superenalotto. Il sei manca dalla scorsa estate e i giocatori sognano quello che sarebbe non solo il colpo della vita, ma uno tra i più importanti del secolo. Il jackpot, infatti, è vicino ai cento milioni di euro. Si calcola che nel concorso di oggi superi in maniera netta i 99, fermandosi a 99.4. La vincita più alta di tutti i tempi è quella ottenuta il 13 agosto 2019 a Lodi, in quel caso furono oltre 209 i milioni, conquistati con una schedina di soli due euro. La seconda vincita di sempre, invece, è quella di 163 milioni del 27 ottobre 2016 a Vibo Valentia: il sei mancava da oltre un anno e fu centrato con una giocata da tre euro. Un montepremi da cento milioni, comunque, è particolarmente alto e resta uno dei più importanti di sempre.

Come al solito il Corriere seguirà in diretta l'estrazione e pubblicherà la combinazione vincente proprio su questa pagina.

Ovviamente come accade ogni settimana il sabato è anche caratterizzato dall'estrazione del Lotto. La vincita di giovedì scorso, 28 gennaio, ha dato ulteriori speranze agli scommettitori. Un fortunatissimo giocatore di Spoleto ha centrato una cinquina e si è messo in tasca l'incredibile vincita di 612 mila euro.

Aveva giocato su tutte le ruote e la serie di numeri scelti è uscita su Roma. Una combinazione molto particolare: 26 - 27 - 28 - 66 - 68. Tra l'altro non è stata l'unica vincita importante della giornata. Vedremo se anche oggi gli accaniti giocatori riusciranno a centrare importanti combinazioni vincenti e a mettersi in tasca soldi ancora più graditi in un periodo complesso come quello attuale.

