Lotteria degli scontrini, come funziona: data di inizio e calendario delle estrazioni

La lotteria degli scontrini parte ufficialmente lunedì 1 febbraio. Definita la data di inizio del progetto, ecco spiegato di seguito come funziona questa iniziativa inserita nell'ambito del programma per contrastare l'evasione fiscale e incentivare l'utilizzo dei pagamenti elettronici. Da lunedì tutti gli acquisti di beni e servizi di importo pari ad almeno 1 euro pagati con strumenti elettronici presso esercenti che trasmettono telematicamente i corrispettivi potranno generare biglietti virtuali validi per partecipare alla prima estrazione. Giovedì 11 marzo è fissata la prima estrazione mensile che distribuirà premi da 100.000 euro a 10 acquirenti e premi da 20.000 a 10 esercenti a fronte di scontrini trasmessi e registrati al Sistema lotteria dal 1 al 28 febbraio.

Da giugno, inoltre, ci saranno anche estrazioni settimanali che distribuiranno 15 premi da 25.000 euro per chi compra e 15 premi da 5.000 euro per chi vende. A inizio del prossimo anno si terrà la prima estrazione annuale che premierà uno degli acquisti effettuati dal 1 febbraio al 31 dicembre 2021 assegnando 5 milioni a un acquirente e un milione a un esercente.

Le regole Possono partecipare tutte le persone maggiorenni residenti in Italia; per partecipare è sufficiente mostrare il proprio codice lotteria al momento dell’acquisto. Si tratta di un codice a barre e alfanumerico che si può ottenere inserendo il proprio codice fiscale sul Portale della lotteria, lotteriadegliscontrini.gov.it. Lo scontrino elettronico che l’esercente invia telematicamente produrrà un biglietto virtuale per ogni euro speso, fino a un massimo di mille biglietti per ogni scontrino di importo pari o superiore a mille euro. Non possono partecipare alla lotteria gli acquisti in contanti, gli acquisti online, quelli per i quali si emette fattura e quelli per i quali il cliente fornisce all’esercente il proprio codice fiscale o tessera sanitaria a fini di detrazione o deduzione fiscale. Le vincite sono comunicate tramite posta elettronica certificata all’indirizzo comunicato nell’area riservata del portale lotteria, altrimenti sarà inviata tramite raccomandata con avviso di ricevimento.

