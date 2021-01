Million Day, i numeri vincenti dell'estrazione di oggi venerdì 29 gennaio

29 gennaio 2021 a

a

a

Indovinare cinque numeri significa vincere un milione di euro. E' Million Day, il concorso gestito da Lottomatica che ogni sera alle ore 19 effettua l'estrazione in diretta web. Million Day non conosce la fatica, visto che anche nei festivi l'appuntamento viene sempre confermato.

Anche oggi, venerdì 29 gennaio, il Corriere seguirà le estrazioni alle 19 e pubblicherà su questa stessa pagina la cinquina vincente.

Lotto e Superenalotto, i numeri vincenti dell'estrazione di oggi giovedì 28 gennaio 2021

Ma quanto è difficile azzeccare cinque numeri? Molto. Basti pensare che nel gioco del Lotto l'eventuale cinquina viene pagata ben sei milioni di volte la posta. Indovinare tutto è quindi molto complesso. Anche se c'è chi ci riesce e non solo a Million Day.

La cinquina - Il pensiero va al fortunato giocatore di Spoleto che grazie al concorso del Lotto di giovedì 28 gennaio, ha vinto la somma di 612 mila euro. Lo scommettitore ha puntato 3 euro e indovinato una cinquina estremamente particolare: 26 - 27 - 28 - 66 - 68. I numeri erano stati giocati su tutte le ruote. Decisiva è stata quella di Roma dove sono usciti tutti e cinque e con il seguente ordine 68 - 26 - 66 - 27 - 28. La fortunata puntata è stata effettuata nella ricevitoria bar Kiss di San Giovanni di Baiano. Ovviamente come sempre accade in casi del genere è scattata la caccia allo scommettitore che grazie a quella cinquina ora vedrà il suo conto corrente aumentare in maniera notevole. La filosofia di Lotto Day è proprio questa: mettere a disposizione dei giocatori, con una bassa puntata, l'occasione per portare a casa in un colpo solo un milione di euro. E non sono pochi quelli che ci sono riusciti.

Superenalotto, centrati due "5" da oltre 94 mila euro: il jackpot sale ancora

Ritardatari e frequenti - Prima dell'estrazione di oggi, 29 gennaio, questi i ritardatari (tra parentesi i giorni da quando non escono): 44 (52), 19 (42), 28 (39), 27 (36), 8 (30). Di seguito invece i più frequenti (tra parentesi il numero di uscite): 20 (47), 46 (44), 51 (42), 17 (42), 16 (41).

Eurojackpot, numeri vincenti dell'estrazione di oggi venerdì 29 gennaio 2021

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.