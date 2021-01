Eurojackpot, numeri vincenti dell'estrazione di oggi venerdì 29 gennaio 2021

29 gennaio 2021 a

Appuntamento con la fortuna, oggi venerdì 29 gennaio 2021 con l'estrazione Eurojackpot. Dopo le ore 20 conoscerete i numeri fortunati su questa pagina che verranno pubblicati una volta che saranno ufficializzati.

Sei vincite all'Eurojackpot: quattro in Germania, una in Danimarca e una in Finlandia

Eurojackpot è il primo gioco a jackpot al quale partecipano ben 18 Paesi europei e con un primo premio sempre più che milionario. Si tratta di Italia, Olanda, Danimarca, Germania, Finlandia, Slovenia, Estonia, Spagna, Svezia, Norvegia, Croazia, Islanda, Lettonia, Lituania, Ungheria, Repubblica Ceca, Slovacchia e Polonia.

18 i Paesi per conquistare un grande Jackpot in palio ogni venerdì.

Come si gioca all'Eurojackpot. Giocare a Eurojackpot è semplicissimo: basta mettere in gioco almeno 5 numeri su 50 e 2 Euronumeri su 10 al costo di 2 euro. Eurojackpot ti premia con ben 12 categorie di vincita, dal 5+2 al 2+1. Se fai 5+2 vinci il jackpot milionario europeo ma ogni estrazione regala cifre da sogno ai vincitori. Puoi giocare sia in ricevitoria ma anche online ed esistono diversi sistemi per combinare le giocate.

EUROJACKPOT: I NUMERI VINCENTI DELL'ESTRAZIONE DI VENERDI' 29 GENNAIO 2021: (saranno pubblicati qui una volta ufficializzati)

La cinquina vincente di Million Day: chi la indovina si mette in tasca un milione di euro

Ogni settimana in palio all'Eurojackpot c’è un montepremi che cresce velocemente da un minimo di 10 milioni fino a un massimo di 90 milioni di euro. Quando c’è la vincita massima infatti il jackpot riparte sempre da un importo minimo di 10 milioni di euro e cresce rapidamente fino a raggiungere la vetta massima dei 90 milioni. Se dopo un certo numero di estrazioni viene superata la somma di 90 milioni di euro, la parte eccedente viene sommata al montepremi della categoria immediatamente inferiore, che diventa così più ricca.

Nello scorso concorso è stato nuovamente centrato il “5+2” da 13.778.438,60 euro. Ancora poca fortuna per l’Italia, i premi più alti vinti sono stati i 4+1 da 336,50 euro. Vediamo cosa succederà questa volta.

Eurojackpot, l'estrazione dei numeri vincenti di venerdì 8 gennaio 2021

