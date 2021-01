Superenalotto, centrati due "5" da oltre 94 mila euro nell'estrazione di giovedì 28 gennaio 2021: il jackpot sale ancora

28 gennaio 2021 a

a

a

Superenalotto, nessun 6, nè 5+1 nell'estrazione di oggi giovedì 28 gennaio 2021. Sono stati centrati due cinque con un bottino notevole: oltre 94 mila euro ciascuno. Il jackport sale ancora. Il jackpot per il "6" sale per la precisione a 99.400.000,00 euro. Una cifra da capogiro che spingerà molti italiani a tentare la giocata che cambia la vita nel concorso prossimo che è alle porte.

Sivincetutto Superenalotto, numeri vincenti di oggi mercoledì 27 gennaio 2021

L'estrazione in questione è prevista per sabato 30 gennaio. Nella precedente estrazione del SupeEnalotto, quella di martedì 26 gennaio 2021, il Jackpot era salito ai 98,2 milioni di euro in palio in questo concorso di oggi giovedì 28 gennaio perché non c'è stato il "6". I fortunati avevano vinto grazie al "5".

Caccia quotidiana al milione di euro: serve la cinquina per far volare il conto corrente

Si era trattato di tre vincite consistenti, da 63.947,24 euro. Le giocate vincenti erano state convalidate a Brescia, Roma e Caltanissetta rispettivamente presso il punto vendita Sisal Bar Bella Brescia situato in via Lamarmora, 179, presso il punto vendita Sisal Tabaccheria situato in via del Casale Lumbroso, 135/C e presso il punto vendita Sisal Tabacchi Balilla situato in via F. Turati, 68. La combinazione vincente era stata la seguente; 34, 39, 45, 51, 60, 89, Jolly 18, SuperStar 52.

Lotto e Superenalotto, i numeri vincenti dell'estrazione di oggi giovedì 28 gennaio 2021

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.