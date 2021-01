Million Day, i numeri vincenti dell'estrazione di oggi giovedì 28 gennaio 2021

28 gennaio 2021 a

Il sogno di veder arrivare nel proprio conto corrente un milione di euro viene inseguito anche nella giornata di oggi, giovedì 28 gennaio. E' sempre Million Day a mettere sul tavolo la somma che cambierebbe la vita della stragrande maggior parte degli scommettitori, ma occorre indovinare la cinquina. E non è semplice.

Questa la combinazione vincente che è stata estratta oggi, giovedì 28 gennaio: 20 - 30 - 37 - 39 - 46

Caccia al milione di euro: serve la cinquina per la super vincita

Prima dell'estrazione - Nelle ore precedenti al sorteggio, come al solito sono fioccate le giocate. E come accade tutte le volte che sono coinvolti i numeri, gli scommettitori guardano le statistiche. Il ritardatario resta il 44. Non è uscito nemmeno nella giornata di ieri, 27 gennaio. Ce la farà oggi? Manca ormai da 51 giornate. Gli altri numeri che non vengono sorteggiati da più tempo sono il 19 (41 turni), il 28 (38), il 27 (35) e il 9 (29). Il numero più presente, invece, continua ad essere il 20: ben 46 estrazioni. E' seguito dal 46 (43), poi 51 (42), 17 (42), 16 (41).

La vincita - Million Day a parte, il 10eLotto premia un giocatore di Colognola ai Colli, comune di poco più di 8mila residenti della provincia di Verona. Lo scommettitore nel concorso di martedì 26 gennaio, ha centrato un nove che è valso un premio da 100mila euro. Non è stata l'unica vincita importante della giornata. I due 9 Oro da 50mila euro sono stati centrati a Milano e a Pisa, mentre in provincia di Bari, nel comune di Triggiano, e a Gorgonzola (Milan0) sono state indovinate scommesse che hanno fruttato 20mila euro. Nella giornata di oggi 10eLotto tornerà protagonista e come al solito lo farà insieme a Lotto e Superenalotto. Ovviamente ad essere sognato è ancora il sei, visto che il jackpot ormai si avvicina all'incredibile cifra di 100 milioni di euro.

