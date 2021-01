Sivincetutto Superenalotto, numeri vincenti di oggi mercoledì 27 gennaio 2021

27 gennaio 2021 a

Appuntamento con la fortuna con l'estrazione del SiVinceTutto Superenalotto di oggi mercoledì 27 gennaio 2021. Dopo le ore 20 conosceremo i numeri che verranno estratti e li pubblicheremo su questa pagina una volta ufficializzati.

Come si vince in questo appuntamento del mercoledì? Azzeccando 6, 5, 4, 3 o anche due numeri su un totale di 12 da scegliere da 1 a 90.

COMBINAZIONE SIVINCETUTTO OGGI 27 GENNAIO 2021 (qui i numeri vincenti una volta ufficializzati dopo le ore 20)

SiVinceTutto è un concorso particolare del SuperEnalotto che si svolge ogni mercoledì attorno alle ore 20. Per partecipare bisogna indicare 12 numeri da 1 a 90. Si vince azzeccandone 6, 5, 4, 3 o anche 2. Ecco il montepremi SiVinceTutto in palio tra i premi dell’ultima estrazione di oggi 27 gennaio 2021: il jackpot ammonta a 195.942,00 euro.

Sul sito del gioco vengono pubblicate le probabilità di vincita, che sono le seguenti.

6 1 su 673.825

5 1 su 10.079

4 1 su 419

3 1 su 37

2 1 su 7

Il SiVinceTutto Superenalotto di Sisal fa parte dei cosiddetti giochi numerici a totalizzatore nazionale basati sulla scelta di numeri da parte dei giocatori all’atto della giocata. I numeri della giocata possono anche essere scelti in maniera casuale dai giocatori. La posta di gioco è conferita a un unico montepremi, alla cui raccolta partecipano tutte le ricevitorie d’Italie. Per questo si dice “a totalizzatore nazionale”.

Lo stesso montepremi, è ripartito in parti uguali tra le giocate vincenti appartenenti alla medesima categoria di premi. La vincita è anche detta “quota”, per indicare l’importo ottenuto dividendo il montepremi di una categoria di premi per il numero di combinazioni di gioco vincenti in tale categoria. Tra qualche ora sapremo quali saranno i numeri vincenti estratti e quindi i vincitori di questo concorso.

