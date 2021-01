Million Day, i numeri vincenti dell'estrazione di oggi mercoledì 27 gennaio

27 gennaio 2021 a

Vincere un milione di euro indovinando la cinquina. E' il sogno di tutti gli scommettitori che puntano i loro soldi su Million Day, il concorso quotidiano gestito da Lottomatica che ogni giorno regala il sogno di una svolta economica nella propria vita. Occorre però azzeccare tutti e cinque i numeri che vengono estratti ogni sera a partire dalle ore 19.

Il Corriere anche oggi, mercoledì 27 gennaio, seguirà l'estrazione in diretta e pubblicherà in tempo reale su questa stessa pagina la combinazione vincente.

Occorre indovinare tutti i numeri che vengono tirati a sorte per vincere il milione di euro. La quaterna, invece, viene premiata con mille euro. Ovviamente ancora più bassi i premi delle altre vincite. Il terno vale cinquanta euro, mentre l'ambo soltanto due. Come per tutti i giochi legati ai numeri, gli appassionati scommettitori spesso nel momento di effettuare la giocata dedicano particolare attenzione alle varie statistiche. Nel concorso gestito da Lottomatica, il numero ritardatario prima dell'estrazione di oggi (mercoledì 27 gennaio) è il 44: manca sulla ruota unica di Million Day da ben 50 estrazioni. Al secondo posto troviamo il 19 (40 concorsi), seguito poi da 28 (37 estrazioni), 27 (34) e 8 (28). Il numero tirato a sorte con maggiore frequenza, invece, è il 20 che è stato estratto per ben 46 volte.

E' seguito dal 46 (43 estrazioni), poi dal 51 (42), dal 17 (42) e dal 16 (41). Nel corso della precedente estrazione, quella della giornata di ieri, martedì 26 gennaio, la cinquina era composta da 13 - 17 - 36 - 50 - 55. Curiosa la coppia 13 - 17, uno dietro l'altro, che secondo ad alcune culture rappresentano la fortuna e la sfortuna. Million Day ha fatto il suo debutto tra i giochi il 7 febbraio del 2018. Da allora sono stati 149 gli scommettitori che hanno azzeccato la cinquina e vinto un milione di euro ciascuno.

