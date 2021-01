Superenalotto, centrati tre "5" da quasi 64 mila euro ciascuno nell'estrazione di martedì 26 gennaio 2021

26 gennaio 2021 a

Superenalotto, sono stati centrati tre cinque nel concorso del superenalotto di oggi martedì 26 gennaio 2021. Portano a casa 63.947 euro ciascuno i vincitori. Non ci sono stati nè "6" nè "5+1". Il jackpot sale ancora.

Il jackpot per il prossimo concorso a disposizione del ’6’ è stimato in 98,2 milioni di euro. L'appuntameno con la fortuna è dietro l'angolo con la prossima estrazione che è in programma giovedì 28 gennaio. La combinazione vincente del concorso di oggi del Superenalotto è composta dai numeri 34 - 39 - 45 - 51 - 60 - 89 con il numero Jolly 18 e il numero Superstar 52.

L’ultimo "6", da 59 milioni di euro, è stato centrato lo scorso 7 luglio a Sassari.

C'è anche stato chi in questa caccia alla vincita che cambia la vita, qualche giorno fa non ha ritirato il premio della vittoria. E' successo in Sardegna e la vincita in questione non lascia proprio indifferenti.

E' stato infatti centrato centrato il premio di 100mila euro al SuperEnalotto con una scheda di appena 1,50 euro ma il fortunato vincitore non ha ritirato il premio e sembra anzi sparito nel nulla. E' accaduto a Tortolì, cuore dell’Ogliastra nella zona centro-orientale della Sardegna, dove l’intero paese è sulle tracce del fortunato, e forse ancora inconsapevole, vincitore. La tabaccheria dove è stata giocata la combinazione vincente il 19 dicembre scorso si trova in via monsignor Virgilio, la via più centrale della nota località balneare. Una storia della quale hanno dato conto televisioni e giornali e che da giorni rimbalza sul web. Adesso la caccia alla fortuna continua per molti italiani con un jackpot da sogno e il concorso in programma giovedì 28 gennaio - il secondo della settimana - è davvero di quelli che fanno sognare e spingono quindi a tentare la giocata.

