Million Day, i numeri vincenti dell'estrazione di oggi martedì 26 gennaio 2021

Ritorna alle ore 19 di oggi, martedì 26 gennaio 2021, il concorso quotidiano Million Day. Così continua l'appuntamento con la fortuna. Si tratta di una nuova estrazione della cinquina vincente a cura di Lottomatica: indovinare i cinque numeri che vengono tirati a sorte significa vincere un milione di euro.

Questa la combinazione vincente di oggi, martedì 26 gennaio 2021 (qui i numeri non appena verranno resi noti dopo l'estrazione delle ore 19).

Serve la cinquina per conquistare un milione di euro: ecco la combinazione vincente

Il concorso di Lottomatica è un appuntamento quotidiano. Come già sottolineato, azzeccare la cinquina consente di vincere un milione di euro, il quattro invece ne vale mille, il tre una vincita da cinquanta, mentre indovinare due numeri consente di intascare altrettanti euro.

Vediamo come si gioca: le regole di questo gioco numerico sono molto semplici: basta scegliere una combinazione di 5 numeri (da 1 a 55), scoprire se si è vinto una volta che è stata effettuata l’estrazione alle 19.00 di ogni giorno e ritentare alle 19.15 con un’altra combinazione di numeri, che però sarà valida per il giorno successivo.

Si può giocare fino alle 18.45 al costo di un euro, mentre l’estrazione dei numeri può essere consultata sul sito di riferimento, sull’app Lotto o in ricevitoria.

Questo gioco permette di vincere fino a 1 milione di euro: vediamo in quale caso e a quanto ammontano le possibili vincite in base alla combinazione giocata.

Indovinando 2 numeri: per vincere la somma minima, è necessario indovinare almeno 2 dei 5 numeri giocati e in questo caso si potranno riscuotere 2 euro.

Indovinando 3 numeri: questa cifra (molto modesta) aumenta nel caso in cui il fortunato giocatore ne indovina 3 di numeri su 5. Il premio in denaro sarà quindi di 50 euro.

Indovinando 4 numeri: passiamo ora a coloro che ne indovinano 4 di numeri su 5: la somma che sarà possibile incassare sarà pari a 1.000 euro.

Per i fortunatissimi che invece indovineranno tutti e 5 i numeri giocati, la vincita prevista ammonta a 1 milione di euro.

