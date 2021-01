Million day, il 44 si conferma leader dei ritardatari: ecco la classifica dei numeri più attesi

23 gennaio 2021 a

Million day, dopo l'estrazione di oggi sabato 23 gennaio 2021, si può aggiornare la classifica dei numeri ritardatari. Il sito agipronews, riporta che c'è ancora il 44 in cima alla classifica dei ritardatari del MillionDay. Il numero più atteso sale a 47 assenze, seguito dal 19 (37) e dal 37 (34). Tra i più "latitanti" figurano anche il 28, via da 34 estrazioni, e il 27 (31).Di seguito ecco la top five dei ritardatari MillionDay stilata dempre dal sito specializzato: 44 da 47 estrazioni, 19 da 37 estrazioni, 37 da 34 estrazioni, 28 da 34 estrazioni, 27 da 31 estrazioni.



