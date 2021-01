Superenalotto, estrazione sabato 23 gennaio 2021: nessun "6", il jackpot sale a 97,1 milioni

23 gennaio 2021 a

a

a

Nessun ’6’ né ’5+1’ al concorso di oggi sabato 23 gennaio 2021 del Superenalotto. Centrati invece nove ’5’ che fruttano 25.460 euro ai vincitori. Il jackpot per il prossimo concorso a disposizione del ’6’ è stimato in 97,1 milioni di euro. C'è quindi grande attesa per l'estrazione che avverrà martedì 26 gennaio 2021. La cifra del jackpot spingerà molti italiani a tentare la giocata che cambia la vita.

Riepiloghiamo qui di seguito la combinazione vincente del concorso di oggi del Superenalotto che è composta dai numeri 3, 19, 27, 35, 63, 89, con il numero Jolly 29 e il numero Superstar 57.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.