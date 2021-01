Eurojackpot, l'estrazione dei numeri vincenti di oggi venerdì 22 gennaio 2021

22 gennaio 2021 a

Nuovo appuntamento, come ogni venerdì, con l'estrazione EuroJackpot Italia anche nella serata di oggi, venerdì 22 gennaio 2021. EuroJackpot è il concorso europeo che mette in palio il jackpot sempre milionario. Nel concorso del 15 gennaio in Germania con il 5+2 è stata centrata una vincita addirittura da novanta milioni di euro. I 5 + 1, invece, sono stati sette, tre nella stessa Germania, uno in Danimarca, uno in Svezia e uno in Repubblica Ceca.

In questa pagina dopo le ore 20 i numeri vincenti dell'estrazione (in aggiornamento).

Le giocate vengono raccolte in Italia, Olanda, Danimarca, Germania, Finlandia, Slovenia, Estonia, Spagna, Svezia, Norvegia, Croazia, Islanda, Lettonia, Lituania, Ungheria, Repubblica Ceca, Slovacchia e Polonia.

