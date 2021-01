Assicurazioni, prezzo medio Rc auto scende a 389 euro nel terzo trimestre 2020: i dati dell'Ivass

22 gennaio 2021 a

Assicurazioni, il prezzo medio dell'Rc auto nel terzo trimestre del 2020 è stato in media di 389 euro, in riduzione di poco più del 5% (20 euro circa) su base annua. Lo rende noto il bollettino dell’Ivass, secondo cui prosegue il trend di riduzione del prezzo di questa garanzia iniziato nel 2013, rafforzatosi con le restrizioni alla circolazione. Riprende inoltre a crescere, dopo la contrazione dovuta soprattutto alle restrizioni alla circolazione dei primi mesi del 2020 in concomitanza col lockdown, il numero di sottoscrizioni delle polizze con incrementi del 4,8% a luglio e del 3,3% a settembre. La riduzione dei prezzi è più accentuata nel Sud Italia rispetto alle province del Nord e Centro Italia.

