Banca Mps, le indiscrezioni sul piano da presentare alla Bce: bond e aumenti di capitale

Ricapitalizzare Banca Mps in tre tappe. E' il piano con cui l'istituto di credito spera di convincere la Bce a dare la sua benedizione. Lo riporta un articolo pubblicato da Repubblica e basato sulle indiscrezioni relative alle manovre per Monte dei Paschi di Siena che il Tesoro vorrebbe come partner di Unicredit. Entro il 31 gennaio, infatti, la banca senese deve informare Bce su come intende procedere con il capital plan. C'è un buco tra i 2 e i 2.5 miliardi che deve essere colmato. Il consiglio di amministrazione è stato posticipato al 28 gennaio (doveva tenersi il 19) ed è proprio in quella occasione che verrà esaminato il piano che poi sarà consegnato alla Bce. Sempre stando alle indiscrezioni di Repubblica, inizialmente Mps potrebbe emettere un primo bond per un valore di 500 milioni di euro. I restanti due miliardi verrebbero coperti con un aumento di capitale da un miliardo a primavera e uno bis a fine anno.

