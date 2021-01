Navigator, Cgil chiede proroga di un anno del contratto: emendamento al Milleproroghe

22 gennaio 2021 a

Navigator, la Cgil chiede al governo una proroga del contratto in scadenza di altri 12 mesi. "Chiediamo che ai navigator, figure ritenute chiave per supportare i beneficiari del Reddito di Cittadinanza a cercare un’occupazione, sia immediatamente prorogato il loro contratto di collaborazione, in scadenza il 30 aprile 2021, almeno fino al 30 aprile 2022", afferma una nota del sindacato. A questo proposito lo strumento viene individuato in un emendamento al decreto Milleproroghe. "Per non perdere il bagaglio di esperienze acquisito e per per permettere a questi lavoratori di poter continuare a collaborare con le strutture decentrate di Anpal e in particolare con i Centri per l’Impiego, è necessaria la proroga dei loro contratti di collaborazione con Anpal Servizi per almeno altri dodici mesi. Una necessità ancor più stringente alla luce di quanto previsto dalla legge di Bilancio con la misura ’Garanzia di occupabilità dei lavoratori".

