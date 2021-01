Privacy, nuovo video del Garante: "I tuoi dati sono un tesoro"

21 gennaio 2021 a

Nuovo video del Garante per la privacy per sottolineare l'importanza della protezione dei dati personali e il lavoro svolto dall'istituzione negli ultimi 25 anni per tutelare l'identità, la sicurezza e i diritti delle persone. "I tuoi dati sono un tesoro, da proteggere insieme", è il claim del filmato. La privacy è diventata ancora più importante e difficile da difendere nell'era digitale.

Il Garante ha quindi scelto un video particolarmente emozionante: dai primi vagiti di un bimbo, fino ad una anziana che in una scatola ritrova il bracciale di quando è nata. In mezzo l'importanza della protezione dei dati personali in qualsiasi momento della propria vita.

