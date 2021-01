Smartphone, in sei anni Lg ha perso 4.5 miliardi di dollari. Sta pensando di lasciare la produzione di telefonia mobile

21 gennaio 2021 a

a

a

Lg, colosso coreano della tecnologia, sta pensando di abbandonare la produzione di smartphone. E' stata l'agenzia Reuters a dare la notizia. La concorrenza nel mercato globale della telefonia mobile è diventata sempre più agguerrita e vertici aziendali hanno spiegato che "abbiamo raggiunto il punto in cui dobbiamo prendere la decisione migliore sulla nostra attività di telefonia mobile, considerando la competitività attuale e futura". Negli ultimi 23 trimestri Lg ha totalizzato perdite complessive per circa 4.5 miliardi di dollari. In ogni caso l'amministratore delegato, Brian Kwon, ha affermato che la società prevede di mantenere i dipendenti indipendentemente da ciò che accadrà all'unità della produzione di telefonia mobile.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.