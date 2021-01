Banco Desio migliora la qualità dell'ambiente nelle filiali, nanotecnologie per la pulizia dell'aria

21 gennaio 2021 a

Migliorare la qualità dell'aria all'interno delle filiali bancarie per cercare di limitare i rischi Covid e non solo. Banco Desio ha avviato una sperimentazione con Nanohub, società italiana che opera nel campo delle nanotecnologie, per la valutazione di soluzioni di self-cleaning dell’aria indoor presso la Filiale di Milano via Foppa. I test hanno evidenziato il contributo dato dai dispositivi Nanohub nel miglioramento delle contaminazioni microbiologiche misurate, quindi riduzioni della carica batterica negli ambienti fino al 79% e della carica micelica fino al 72%.

Il trattamento ha permesso di migliorare ulteriormente la qualità dell’aria indoor dei locali della filiale con una riduzione del rischio di contaminazione dal virus Covid 19. Banco Desio, sempre attento alle tematiche ambientali, mette al primo posto la salute e la sicurezza del proprio personale e dei clienti, oggi con maggiore impegno nel difficile contesto di emergenza sanitaria.

