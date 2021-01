Scuola, internet veloce: all'Italia 325 milioni di euro per collegare 12mila istituti

21 gennaio 2021 a

Arrivano 325 milioni dalla Commissione Europea per consentire che in Italia 12mila scuole possano finalmente attivare la connessione ad internet ad altissima velocità. Sono tutti istituti scolareschi che si trovano in aree con una connettività che attualmente viene considerata insufficiente. E' senza dubbio una buona notizia per la scuola italiana, ufficializzata dalla vicepresidente della Commissione, Margrethe Vestager, che tra l'altro è la responsabile per la concorrenza. "La misura - ha spiegato Vestager - aiuterà gli studenti e gli educatori anche in questo momento particolarmente difficile a causa della pandemia da Covid 19. Avranno accesso agli strumenti attuali e a quelli futuri di istruzione".

