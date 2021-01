Covid, Gualtieri: "Pronti a integrazioni salariali fino all'autunno"

21 gennaio 2021 a

a

a

Il ministro dell'economia Roberto Gualtieri ha assicurato che il governo è "pronto a fornire integrazioni salariali fino all'autunno" nell'ambito del pacchetto di aiuti prodotto dall'emergenza Covid. "Il governo desidera disporre di risorse finanziarie sufficienti per rispondere a questa eventualità e per prolungare, se necessario, il regime di integrazione salariale Covid-19 fino all’autunno". Questo passaggio è contenuto in una lettera indirizzata al Vice presidente della Commissione Europea, Valdis Dombrovskis, e al Commissario all’Economia, Paolo Gentiloni, all'indomani dell'approvazione dello scostamento di bilancio da 32 miliardi approvato dalla Camera, proprio per sbloccare risorse utili per i ristori, la proroga della cig e del blocco dei licenziamenti.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.