10eLotto, a Paestum (Salerno) un 8 Oro da 50 mila euro: le altre vincite

20 gennaio 2021 a

a

a

Il 10eLotto premia un giocatore di Capaccio Paestum, in provincia di Salerno, che ha centrato un 8 Oro da 50 mila euro. Sul podio delle vincite - riferisce il sito specializzato Agipronews - anche i due 9 da 20 mila euro ciascuno che sono stati realizzati a Vasto in provincia di Chieti e a San Pietro Vernotico in provincia di Brindisi, mentre a Corigliano Rossano, in provincia di Cosenza, sono stati centrati due 4 da 9.000 euro ciascuno. L'ultimo concorso ha distribuito oltre 32 milioni di euro, per un totale di 225,6 milioni dall'inizio dell'anno.



Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.