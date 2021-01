Cashback, sull'app Io arriva la classifica per ottenere 1.500 euro

20 gennaio 2021 a

Cashback, sull'app Io arriva la classifica aggiornata per ottenere il super bonus da 1.500 euro a semestre. Chi ha aderito al programma di pagamenti elettronici, infatti, può ora visionare sul proprio profilo - oltre al numero delle transazioni effettuate - a che punto della classifica si trova rispetto ai primi 100 mila che beneficeranno del contributo da 1.500 euro previsto per chi eseguire più acquisti attraverso i metodi di pagamento elettronici registrati. Ora è così possibile seguire quotidianamente la propria posizione, oltre che il rimborso maturato. A chi avrà effettuato almeno 50 operazioni elettroniche tra gennaio e giugno, infatti, sarà in ogni caso riconosciuto un rimborso del 10% su ogni transazione, fino a un massimo di 150 euro.

