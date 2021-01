Bollette di luce e gas in prescrizione: Antitrust multa tre società che richiedevano i pagamenti

20 gennaio 2021 a

Bollette di luce e gas ormai in prescrizione di cui veniva richiesto comunque il pagamento. L'Antitrust ha multato tre società del settore per un totale di 12,5 milioni di euro. Nel mirino dell'autorità sono finite Enel Energia, Servizio Elettrico Nazionale ed Eni gas e luce per aver accertato da parte delle aziende il rigetto "ingiustificato" delle istanze di prescrizione biennale presentate dagli utenti, a causa della tardiva fatturazione dei consumi di luce e gas. Le società avrebbero quindi preteso il pagamento di bollette che si riferiscono a consumi caduti in prescrizione. La legge di Bilancio 2018 ha infatti portato da 5 a 2 il numero di anni dopo i quali non è più possibile richiedere pagamenti arretrati, tranne che le società di distribuzione non riescano a dimostrare di non essere riusciti a chiedere in tempo utile il pagamento.

