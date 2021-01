Covid, Gualtieri: "Il governo valuta proroga Cig, prolungare blocco dei licenziamenti"

20 gennaio 2021 a

Il ministro dell’Economia, Roberto Gualtieri, in audizione nelle commissioni Bilancio di Camera e Senato, riunite per l’esame della Relazione al Parlamento sullo scostamento, ha parlato della situazione economica legata alla pandemia che sta ancora travolgendo l'Italia. Soprattutto per quello che riguarda la cassa integrazione e lo stop ai licenziamenti.

"Non c’è dubbio - ha affermato Gualtieri - che alla luce della prosecuzione della pandemia occorra prorogare la disponibilità di uno strumento straordinario, di ammortizzatore. Occorre quindi rendere disponibile per anche i mesi successivi, se necessario, questo strumento. Occorre anche introdurre - ha proseguito - magari una selettività rispetto alla necessità di alcuni settori più fragili e colpiti" valutando la possibilità "di prolungare ulteriormente il blocco dei licenziamenti", ha argomentato il ministro.

