Lotto e Superenalotto, i numeri vincenti dell'estrazione di oggi martedì 19 gennaio 2021

19 gennaio 2021 a

a

a

Nuovo appuntamento con la fortuna oggi martedì 19 gennaio 2021. Alle ore 20 c'è l'estrazione, la prima della settimana, con Lotto, SuperEnalotto e 10eLotto: i numeri vincenti verranno pubblicati su questa pagina non appena resi ufficiali.

Il concorso n°8 di oggi mette in palio per la sestina vincente una cifra da capogiro: jackpot da 93.7 milioni di euro. Nell'ultima estrazione, quella di sabato 16 gennaio, non sono stati centrati infatti '6' o '5+1', ma sono arrivati nove '5' da 25mila euro.

Estrazione SuperEnalotto di oggi, martedì 19 gennaio 2021

Combinazione vincente SuperEnalotto:

Numero Jolly:

Numero SuperStar:

Estrazione Lotto oggi martedì 19 gennaio 2021: i numeri vincenti

.BARI

CAGLIARI

FIRENZE

GENOVA

MILANO

NAPOLI

PALERMO

ROMA

TORINO

VENEZIA

NAZIONALE



I numeri del 10eLotto, con la combinazione vincente estratta oggi, martedì 19 gennaio 2021.

I numeri del 10eLotto:

Numero Oro:

Doppio Oro:

(notizia in aggiornamento)

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.