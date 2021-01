TicketOne, abuso nella vendita dei biglietti dei concerti: sanzione da dieci milioni

19 gennaio 2021 a

a

a

Una sanzione di oltre dieci milioni di euro è stata comminata al gruppo Cts Eventim-TicketOne dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato per l'abuso di una posizione dominante. Il gruppo opera nel mercato italiano della vendita dei biglietti, in particolare per gli eventi live di musica. Secondo il garante ha violato l'articolo 102 del Trattato sul Funzionamento dell’Unione europea. Avrebbe attuato una complessa strategia abusiva che ha precluso agli operatori di ticketing concorrenti la possibilità di vendere, con qualsiasi modalità e tramite qualsiasi canale, una quota particolarmente elevata di biglietti per eventi live di musica leggera. L’Antitrust sottolinea che la strategia attuata da TicketOne si articola in una serie di condotte, che vanno avanti almeno dal 2013 e ancora in corso, che consistono nella stipula di contratti di esclusiva con i produttori e gli organizzatori di eventi live. La strategia abusiva del gruppo ha danneggiato anche i consumatori perché l’impresa dominante ha potuto praticare commissioni di vendita dei biglietti per eventi live di musica leggera superiori a quelli dei concorrenti, limitando inoltre le possibilità di scelta e di acquisto dei consumatori tra i diversi operatori di ticketing. L’Autorità ha imposto all’impresa di concedere agli operatori di ticketing concorrenti la possibilità di vendere con qualsiasi modalità e mediante qualsiasi canale, a condizioni eque, ragionevoli e non discriminatorie, almeno il 20% del totale dei biglietti relativi agli eventi live di musica leggera prodotti o distribuiti da ciascun promoter ovvero dagli operatori di ticketing vincolati in esclusiva al gruppo Cts Eventim-TicketOne.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.