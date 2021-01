Lotto e Superenalotto, i numeri vincenti dell'estrazione di oggi sabato 16 gennaio 2021

16 gennaio 2021 a

a

a

E' di oltre 92 milioni di euro il jackpot del Superenalotto che anche oggi, sabato 26 gennaio, torna di nuovo in palio. Il sei manca ormai dalla scorsa estate e il montepremi è continuato a salire di concorso in concorso, fino ad arrivare vicino ai cento milioni di euro. Chi vincerà vedrà travolta la propria vita e ovviamente quella di tutta la sua famiglia.

Anche oggi, sabato 16 gennaio, seguiremo in diretta le estrazioni e pubblicheremo su questa stessa pagina gli aggiornamenti. Non solo per il Superenalotto, ma anche per le ruote del Lotto

LOTTO, LE RUOTE

BARI

CAGLIARI

FIRENZE

GENOVA

MILANO

NAPOLI

PALERMO

ROMA

TORINO

VENEZIA

NAZIONALE

SUPERENALOTTO, LA COMBINAZIONE

10eLOTTO

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.