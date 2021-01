Eurojackpot, estrazione numeri vincenti di venerdì 15 gennaio 2021

15 gennaio 2021 a

a

a

Nuovo appuntamento, come ogni venerdì con l'estrazione EuroJackpot Italia di oggi venerdì 15 gennaio 2021. In questa pagina dopo le ore 20 i numeri vincentid ell'estrazione. EuroJackpot è il concorso europeo che mette in palio il jackpot sempre milionario, il jackpot è da capogiro ed è compreso tra 10 e 90 milioni di euro.

Ecco l’ultima estrazione EuroJackpot europeo con i numeri di oggi venerdì 15 gennaio 2021: (qui i numeri non appena verranno resi noti)

Il montepremi EuroJackpot in palio per i premi dell’ultima estrazione di oggi venerdì 15 gennaio 2021, è da capogiro: 24.968.742,00 euro.

(notizia in aggiornamento)

