Patrizio Bertelli, l'imprenditore aretino marito della stilista Miuccia Prada: i due figli Lorenzo e Giulio

Patrizio Bertelli è un noto imprenditore italiano. Nato ad Arezzo il 6 aprile 1946, è sposato con la stilista Miuccia Prada (pseudonimo di Maria Bianchi) con la quale ha creato l'azienda di famiglia. Iscrittosi alla facoltà di ingegneria a Bologna, ben presto decide di abbandonare gli studi per avvicinarsi al mondo del lavoro. A 20 anni acquisisce una pelletteria specializzata in cinture e poco dopo anche Granello, la ditta di Parma che produce borse in pelle. Grazie al suo lavoro conosce appunto Miuccia Prada, che diventerà sua moglie. Insieme creano il marchio Prada e decidono di dividersi i compiti: la moglie si occupa dello sviluppo dei prodotti e Patrizio Bertelli si assume l’incarico di amministratore delegato dell’azienda e si occupa della gestione della parte commerciale. Patrizio e Miuccia hanno avuto due figli: Lorenzo e Giulio.

Dal 2009 Prada Spa è quotata in Borsa, presso la Borsa valori di Hong Kong. Nel 2014 il fatturato dell’azienda Prada ha raggiunto i 3,587 miliardi di euro, con una crescita pari quasi al 9% rispetto all’anno precedente. Secondo la rivista Forbes, Bertelli è al nono posto tra gli imprenditori più ricchi d’Italia e vanta un patrimonio di oltre 4.6 miliardi di dollari.

E' noto al grande pubblico sportivo, della vela in particolare, per essere il patron di Luna Rossa, popolarissima imbarcazione degli anni Duemila. Quattro edizioni dell'America's Cup, tre finali di Vuitton Cup, una vinta (2000), due perse (2007, 2013). Nel 2021 l'imbarcazione prenderà parte alla Prada Cup, dove affronterà gli altri sfidanti. Chi vince se la vedrà con i detentori di New Zealand.

