Nuoro, Superenalotto: vince 100 mila euro ma non ritira il premio. Un intero paese a caccia del fortunato

Un bel gruzzoletto, vinto con una giocata. Ma non lo ritira. Succede in Sardegna. Ha centrato il premio di 100 mila euro al SuperEnalotto con una scheda di appena 1,50 euro ma il fortunato vincitore non ha ritirato il premio e sembra anzi sparito nel nulla. Accade a Tortolì, cuore dell’Ogliastra nella zona centro-orientale della Sardegna, dove l’intero paese è sulle tracce del fortunato, e forse ancora inconsapevole, vincitore. Almeno questo si sospetta. La tabaccheria dove è stata giocata la combinazione vincente il 19 dicembre scorso si trova in via monsignor Virgilio, la via più centrale della nota località balneare.

