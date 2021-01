Bonus bici e monopattini, da domani gli esclusi possono chiedere il rimborso sino al 15 febbraio

13 gennaio 2021 a

C'è ancora tempo e modo di richiedere il bonus mobilità. Da domani, giovedì 14 gennaio e sino al 15 febbraio 2021, si apre un'altra finestra per avere il rimborso per tutti quelli che hanno acquistato una bici, una eBike o un monopattino elettrico tra il 4 maggio e il 2 novembre 2020. "Sono stati contabilizzati i fondi necessari per poter soddisfare tutte le richieste di rimborso. Tutti coloro che non hanno ottenuto il rimborso, anche chi non si è pre-registrato, possono richiederlo" fanno sapere con una comunicazione dal Ministero.

La procedura per richiedere il rimborso non cambia: bisognerà essere in possesso della fattura o scontrino attestante la tipologia di bene o servizio acquistato ed identificarsi, tramite SPID, sul portale “www.buonomobilita.it”.





