Banca Mps, Credit Suisse nominato advisor finanziario. Il Monte dei Paschi guarda al futuro

Banca Mps, il consiglio di amministrazione ha conferito a Credit Suisse, l'incarico di advisor finanziario per affiancare Mediobanca nella valutazione delle alternative strategiche a disposizione della banca senese. Inoltre per una verifica in relazione agli interessi di mercato da parte degli operatori di primario standing. E' stata la stessa Banca Monte dei Paschi di Siena ad annunciarlo con una nota ufficiale in cui spiega che la scelta del cda è "finalizzata alla successiva apertura di una data room". Nella nota si legge anche che il consiglio di amministrazione "programmato per il prossimo 19 gennaio è stato posticipato al 28 gennaio 2021". Mps ormai sta entrando nella fase decisiva per il suo futuro.

