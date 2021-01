Donald Trump, Twitter crolla in borsa dopo aver cancellato suo profilo: -11%

11 gennaio 2021 a

Twitter crolla a Wall Street dopo aver cancellato profilo di Donald Trump. Tonfo del titolo del social in apertura delle contrattazioni l'11 gennaio, dopo che la piattaforma ha cancellato il profilo personale del presidente degli Stati Uniti uscente Donald Trump. Il titolo del social network cede oltre l'11%. Anche Facebook è in calo di quasi il 4%. Il social ha annunciato il divieto due giorni dopo che l’account di Trump era stato inizialmente sospeso dopo una serie di tweet che hanno indotto in errore gli utenti sui risultati delle elezioni presidenziali e sembravano incoraggiare i rivoltosi violenti che avevano preso d’assalto il Campidoglio degli Stati Uniti. Trump vantava più di 88 milioni di followers.

