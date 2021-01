Lotto, vincite super in Sicilia: in tutto 180mila euro. Il colpaccio a Trapani

09 gennaio 2021 a

Nel concorso del Lotto di giovedì 7 gennaio, pioggia di vincite in Sicilia. Complessivamente gli scommettitori si sono messi in tasca ben 180mila euro. La somma più alta è stata vinta nella città di Trapani, con un colpo da ben 62.500 euro. Anche in provincia di Palermo una giocata importante: ha ottenuto oltre 50mila euro. A Giarre, in provincia di Catania, un bottino da 23.750 eur0, mentre nel capoluogo giocate che hanno fruttato 23.250 euro e 19.500. Insomma è stato un concorso molto fortunato per i giocatori siciliani che ovviamente tenteranno il bis anche nella giornata di oggi, sabato 9 gennaio.

